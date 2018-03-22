راشد النعيمي والزيودي يزوران المدينة المستدامة في دبي

الشارقة 24 – وام:

زار الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة "المدينة المستدامة في دبي"، واطلعا على مستوى الإنجاز في الأعمال الإنشائية والبنية التحتية للمدينة.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي خلال تفقد آليات عمل المزارع المستدامة التي تضمها المرحلة الأولى من المشروع إضافة إلى عدد من الوحدات السكنية التي تنتج الطاقة النظيفة ذاتياً أن تحقيق معيار الاستدامة في جميع قطاعات الدولة وفق توجيهات القيادة الرشيدة والذي يمثل المحور الرئيس لرؤية الامارات 2021، يعد السبيل الفعال لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقال: "إن مشروع المدينة يجسد مؤشراً فعلياً للحياة والعيش المستدام، فمن خلال كونها المشروع السكني الأول الذي ينتج الطاقة النظيفة في المنطقة ستحقق منظومة استدامة متكاملة اجتماعياً، واقتصادياً وبيئياً".

من جهته، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن استراتيجية ورؤية الإمارات وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة تستهدف تحقيق حياة أفضل للمجتمع المحلي بمكوناته كافة من مواطنين ومقيمين وزيادة تنافسية الدولة عالمياً، ويشكل الالتزام بمعايير الاستدامة في القطاعات كافة أحد أهم العوامل الداعمة لتحقيق هذا الهدف".

وأوضح أن دولة الإمارات تتبوأ حاليا مكانة عالمية بارزة على صعيد مستويات وجهود تحقيق الاستدامة، وبالأخص في قطاع إنتاج الطاقة، ويشكل مشروع المدينة المستدامة في دبي داعماً جديداً لدور الدولة الرائد في هذا المجال.