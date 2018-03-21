مجلس محمد بن زايد يستضيف محاضرة "جيل مدارس الدمج"

الشارقة 24 – وام:

استضاف مجلس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقصر البطين، مساء الأربعاء، محاضرة بعنوان "جيل مدارس الدمج" ألقاها الدكتور تيموثي شرايفر رئيس الأولمبياد الخاص الدولي.

شهد المحاضرة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس الإمارات للشباب، وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة في الدولة.

ومن المقرر أن تستضيف إمارة أبوظبي الدورة المقبلة من دورة الألعاب الأولمبية للأولمبياد الخاص 2019 كأول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحظى بشرف تنظيم هذا الحدث العالمي.

وعبر الدكتور تيموثي شرايفر في المحاضرة التي تولت معالي شما المزروعي تقديمها عن ثقته في قدرة أبوظبي على تنظيم الحدث العالمي بعد ما لمس النجاحات التي حققتها الإمارات في ملف دمج ذوي الإعاقة وتعزيز مستوى الوعي المجتمعي المحلي بأهمية هذا التوجه، مشيراً إلى أن الإمارات تسير بخطى واثقة نحو الوصول إلى تكوين نموذج للمجتمعات المتحدة والقادرة على توفير أكبر قدر من الاندماج بين أفرادها.