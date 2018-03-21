شخبوط آل نهيان يلتقي أمير جازان

الشارقة 24 – وام:

اجتمع سعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية والوفد المرافق له، الأربعاء، مع الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ونائبه الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، وذلك في مقر الإمارة بجازان.

ورحب أمير جازان في مستهل اللقاء بسفير الدولة، منوهاً بمتانة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، والعمل المشترك في شتى المجالات، متمنياً له التوفيق في مهامه لتعزيز العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

من جهته، أعرب سعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان منوهاً بما تشهده المملكة عموماً ومنطقة جازان خصوصاً من تقدم وازدهار في شتى المجالات.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.