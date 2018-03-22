راشد الشرقي يعزي أسرة عائشة المهيري

الشارقة 24 – وام:

قدم الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، يرافقه الدكتور إبراهيم سعد مدير مركز الإحصاء في الفجيرة، واجب العزاء بوفاة عائشة خلفان الباغ المهيري أرملة جمعة البحر ووالدة كل من الدكتورة منى البحر والدكتورة عواطف البحر.

وأعرب الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي - خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة المزهر بدبي - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.