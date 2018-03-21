محمد بن راشد يزور أرملة المرحوم عبيد الحلو

الشارقة 24 – وام:

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، منزل أسرة المرحوم عبيد محمد عبد الله الحلو الكائن في منطقة البراحة بدبي.. حيث عايد سموه أرملة المرحوم السيدة فاطمة إبراهيم بنت سليمان، بمناسبة يوم الأم تكريماً لهاً وتقديراً لوفائها لرسالة زوجها، الذي اقترن اسمه وفعله بالعمل الإنساني في شتى المجالات.

وأثنى سموه على حرصها وحرص أسرتها على مواصلة النهج الذي أرساه المرحوم عبيد محمد عبد الله الحلو، بل وحرصها على أن تضيف لسجل العطاء الإنساني للراحل، من خلال مشاريع ومبادرات إنسانية ومجتمعية في أجمل تخليد لاسم المرحوم وإرثه.