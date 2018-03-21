محمد الشرقي يترأس اجتماع "الفجيرة لتنمية المناطق"

الشارقة 24 – وام:

ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، اليوم الثلاثاء، في مكتب سموه بالديوان الأميري، الاجتماع الدوري الأول للمؤسسة خلال العام 2018.

حضر الاجتماع معالي سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة نائب رئيس مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، وسعادة المهندس خميس النون مدير عام المؤسسة، وأعضاء مجلس إدارتها.

وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة جدول أعمال دورته الحالية، وبحث خطط وتطوير آلية عمل المؤسسة وتنشيطها وفقا للمعايير الوطنية.

واطلع سمو ولي العهد على الخطة الشاملة بشأن المشاريع التنموية المزمع إقامتها في إمارة الفجيرة للعام الجاري، مؤكداً على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بضرورة العمل على إنجاز المشاريع واتخاذ كل الإجراءات المناسبة لتذليل المعوقات وسرعة إنجاز المشاريع المصادق عليها لما يشكله ذلك من دعامة رئيسية لتحقيق الرؤية المستقبلية لما يمكن أن تنجزه مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، لافتاً إلى أهمية تلبية احتياجات المواطنين المعيشية، ووضعها ضمن أولويات عمل المؤسسة وخططها.