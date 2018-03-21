"تطوير البنية التحتية" توقع 8 مذكرات مع جهات محلية

الشارقة 24:

شهد معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، صباح الأربعاء، بمقر المسرعات الحكومية في أبراج الإمارات، توقيع 8 مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الحكومية المحلية، ومؤسسات القطاع الخاص، لدعم مؤشر نظام البيانات المكانية الوطنية، في إطار التحدي الذي تقوده الوزارة ضمن أعمال الدفعة الثالثة للمسرعات الحكومية، بالتنسيق مع فرق عـمل دوائر التخطـيط والبلديات في الحكومات المحلية.

ويهدف فريق المسرعات الحكومية إلى بناء قاعدة بيانات موحدة خلال 100 يوم، ويمثل استجابة لمخرجات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، المتمثلة في إنجاز مبادرة المخطط الشمولي لدولة الإمارات، وإنشاء برنامج بيانات البنية التحتية المكانية المتكاملة، كما تأتي كذلك انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة وتنفيذاً للخطط الاستراتيجية الرامية لتعزيز منظومة البنية التحتية في دولة الإمارات.