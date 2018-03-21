سفير الدولة في إسلام آباد يلتقي وزير الدفاع الباكستاني

الشارقة 24 - وام:

التقى سعادة حمد عبيد ابراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، خرم دستغير وزير الدفاع الباكستاني، وذلك خلال زيارة سعادته إلى مقر وزارة الدفاع في روالبندي بالعاصمة إسلام آباد، وجرى خلال اللقاء تبادل الحديث حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها والارتقاء بها إلى مستويات أفضل.

وأكد سعادة السفير خلال اللقاء أهمية العمل مستقبلاً على تفعيل العديد من الاتفاقيات بين البلدين اللذين تربطهما علاقات تاريخية.

بدوره أشاد معالي وزير الدفاع الباكستاني بأهمية العلاقات مع الإمارات مؤكداً التعاون والترابط الوثيق بينها في شتى المجالات، مشيراً إلى النتائج الإيجابية لزيارته الأخيرة إلى دولة الإمارات ومشاركته الناجحة في معرض الأنظمة غير المأهولة "يومكس 2018" والذي عقد في مدينة أبوظبي خلال شهر فبراير المنصرم.