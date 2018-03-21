سفير الدولة لدى أستراليا يحضر اجتماع وزير الصناعات الدفاعية

الشارقة 24 – وام:

حضر معالي الدكتور عبيد الحيري سالم الكتبي سفير الدولة لدى أستراليا الاجتماع التنويري بشأن الإصدار الثاني لمجلة الصناعات والمنتجات العسكرية الأسترالية، والذي دعا له معالي كرستفور باين وزير الصناعات الدفاعية الأسترالية بمقر البرلمان الأسترالي في كانبرا.

كما حضر الاجتماع العديد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في كانبرا والمسؤولين الأستراليين وممثلي الشركات التي تعمل في مجال الأمن والصناعات الدفاعية.

أكد معالي كرستفور باين أن الصناعات الدفاعية تشكل أولوية لأستراليا، مشيراً إلى تزايد عدد الشركات الأسترالية العاملة في هذا المجال.

وأشار إلى الإنجاز الذي حققته أستراليا بتقدمها من المركز العشرين إلى المركز التاسع عشر على المستوى الدولي من حيث تصدير المنتجعات الدفاعية والعسكرية، مضيفاً أن لدى وزارته خطة لتوسيع التعاون مع الشركات الأسترالية لزيادة الصادرات العسكرية.

وحث الوزير الأسترالي الدول الصديقة على الاستثمار في مجال الصناعات الدفاعية الأسترالية وضرورة التعاون في المجالات الدفاعية ذات الاهتمام المشترك.