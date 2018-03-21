نهيان بن مبارك يشهد حفل السفارة التونسية بيومها الوطني

الشارقة 24 - وام:

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة سمير المنصر سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق السوفتيل الكورنيش أبوظبي، سعادة عبد الله مطر المزروعي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة وعدد من أبناء الجالية التونسية المقيمة بالدولة.

وأشاد السفير التونسي في كلمة له بهذه المناسبة بالعلاقات القوية والمتينة التي تربط الشعبين الشقيقين ووصفها بأنها تاريخية يجمعها رابط الدين والأخوة، مثنياً على السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والنهضة والتقدم والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في كافة المجالات.