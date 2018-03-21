"زايد للإسكان" يعلن عن "حزمة السعادة" لمتعامليه

الشارقة 24 – وام:



أعلن معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان عن "حزمة السعادة" للمتعاملين وذلك بمناسبة اليوم الدولي للسعادة.



جاء ذلك خلال اطلاع معاليه ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة المديرة العامة لمكتب رئاسة مجلس الوزراء على مشروع "حي الرقايب" السكني في عجمان ومشروع الطرق الداخلية في الحي والذي يأتي في إطار الحرص على تحقيق السعادة لمجتمع دولة الإمارات وأهداف الدولة بتوفير بنية تحتية مستدامة تخدم الأحياء السكنية وفقاً لأفضل المعايير العالمية.



وأشار معالي النعيمي إلى أن إطلاق ست مبادرات نوعية للمستفيدين من الدعم السكني في برنامج الشيخ زايد للإسكان يهدف إلى المساهمة في تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمتعاملين وإسعادهم تحقيقاً لتطلعات حكومة الدولة، مؤكداً أن السعادة بدأت من فكر زايد "رحمه الله" والآن أصبحت منهجاً ننتهجه ومبادرات ومؤشرات نقيسها باستمرار، لافتاً إلى أن جميع المبادرات المطروحة تم تصميمها لتلبي تطلعات المتعاملين للحصول على الخدمات الإسكانية.



وحرصاً على تحفيز المستفيدين من الدعم السكني في إنهاء مساكنهم في فترات قياسية، أعلن معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي عن إطلاق مبادرة "تستاهل" لمنجزي المساكن في الفترات المحددة حيث سيحصل المواطنون على باقات متميزة بعد انتهاء مساكنهم في الفترة المحددة، فيما تضم المبادرة ثلاث باقات تشمل تخفيضاً وتأجيلاً للأقساط وخصومات من شركات كبرى في الأثاث والحدائق وخصومات لرسوم توصيل الكهرباء وتخفيضاً للأقساط الخاصة بها.



وأثنى معاليه على تعاون المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وعلى تظافر الجهود في تقديم منتج يحقق السعادة ويساهم في جودة حياة المواطنين، موضحاً أن البرنامج يؤمن بأن هذه المبادرة ستساهم في تشجيع المواطنين على الانتهاء من تنفيذ مساكنهم بسرعة أكبر وفقاً لمؤشر الأجندة الوطنية لدولة الإمارات في تحقيق الاستقرار السكني للأسرة المواطنة خلال سنتين من تقديم الطلب وبالتالي الاستفادة من امتيازات حصرية تقديراً لدورهم في تحقيق المؤشرات الوطنية.



وأكد معاليه في هذا السياق أن البرنامج طور آليات العمل لتقليص مدة انتظار مقدمي طلبات الدعم السكني وذلك منذ اليوم الأول من الإعلان عن الأجندة الوطنية 2021 حتى وصل متوسط انتظار الدعم السكني شهرين من تاريخ التقديم وبالتالي أصبح المواطن شريكاً في تحقيق هذا الهدف من خلال الوعي بدوره والتعاون في تحقيق الهدف المنشود.



كما أعلن البرنامج بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن إعفاء جميع المستفيدين من حي "الرقايب السكني" من دفع كافة الرسوم المقررة لإصدار المخططات وذلك في إطار تحقيق الحياة الكريمة والسعادة للمواطنين والتسهيل عليهم.



وفي ذات السياق افتتح البرنامج مركزين لسعادة المتعاملين في مقر دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان وفي مبنى الخدمات الموحدة بمركز أم القيوين الثقافي المعرفي حيث يشكل افتتاح مراكز سعادة المتعاملين في عجمان وأم القيوين إضافة هامة في تقديم الخدمات لمتعاملي البرنامج في المناطق الشمالية.