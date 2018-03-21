"تنمية المجتمع" تحتفل بيوم السعادة العالمي

الشارقة 24 – وام:



نظمت وزارة تنمية المجتمع، مجموعة من الفعاليات والبرامج المبتكرة، بمناسبة اليوم العالمي للسعادة، وتحت شعار "السعادة رحلة بدأها زايد".



وقالت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع: "إن 20 من مارس الذي يوافق يوم السعادة العالمي، هو يوم متكرر ومتجدد في سجل دولة الإمارات الزاخر بالعطاء والسعادة، وهو بالنسبة لنا كشعب ومجتمع معتز بهويته وانتمائه لدولة الإمارات العربية المتحدة، فرصة للتعبير عن سعادتنا بهذا الوطن، وفخرنا بإنجازات الدولة، محلياً وعالمياً والسمعة والبصمة الإيجابية الواضحة، التي طالت شتى مجالات الحياة، وتخطت كافة الحدود، وتحقق ذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، باستنهاض وتكثيف الجهود الحكومية، لتحقيق السعادة وتعزيز جودة الحياة في مجتمعنا".



وأضافت معاليها، "نحتفل اليوم في وزارة تنمية المجتمع وتحت شعار "السعادة رحلة بدأها زايد"، مع العالم أجمع، ولكننا وبكل فخر نحتفل بسعادتنا، وفي عام زايد أننا أبناء زايد الخير الوالد القائد الذي بدأ رحلة السعادة في توحيد الإمارات السبع، وجعلها جنة خضراء، وفي مقدمة دول العالم نهضة وحضارة، وإيماناً بالإنسانية ترسخت فيها القيم والمبادئ النبيلة، التي غرست في شعب ومجتمع دولة الإمارات، حتى أضحت الإمارات علماً بين الأمم في التسامح والسعادة والعطاء، وذلك واقع يشار إليه بالبنان ويعيشه أسعد الشعوب وأكثرها فخراً بالانتماء للأرض والوطن وخير الإنسانية".



وتتنوع أجندة الوزارة، التي تنظمها تزامناً مع اليوم العالمي للسعادة، في جميع إمارات الدولة، وتستهدف المتعاملين وكافة الأفراد في مجتمع دولة الإمارات، حيث تم تقسيم الأجندة إلى مبادرتين أساسيتين، هما إطلاق المبادرة المجتمعية "مجتمعي سعيد"، والتي تهدف إلى تنمية ونشر جوانب السعادة والرضا في المجتمع، بطريقة تفاعلية، ويتم تنفيذ برامجها على مستوى الدولة.



أما المبادرة الثانية، فهي "أسرة واحدة.. بيئة عمل سعيدة"، والتي ستتضمن عدة أنشطة متنوعة في ديواني الوزارة بأبوظبي ودبي، والبالغ عددها 70 نشاطاً وفعالية، وتستهدف الموظفين والمتعاملين من ذوي الإعاقة، وأولياء أمورهم، ومستحقي الضمان الاجتماعي، والمسنين وعضوات مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة، والمستفيدين من منح الزواج وكافة أفراد المجتمع، كما تتضمن فعاليات الوزارة جدارية تحمل وسم#علمني_زايد يعبر من خلالها موظفو الوزارة عن كل القيم والمبادئ، التي تعلموها من الوالد القائد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتنفيذ ورش تدريبية تفاعلية عن السعادة، وسينما السعادة، وأنشطة ترفيهية متنوعة للموظفين.