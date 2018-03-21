"تطوير البنية التحتية" تحتفل باليوم العالمي للسعادة

الشارقة 24 – وام:



احتفلت وزارة تطوير البنية التحتية في مقرها بدبي، ومكاتبها في مختلف مناطق الدولة، باليوم العالمي للسعادة، حيث نظمت العديد من الأنشطة والفعاليات، بمشاركة متعاملي وموظفي الوزارة.



وقال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة تطوير البنية التحتية، خلال الاحتفال، إن حكومة دولة الإمارات، رسخت السعادة والإيجابية كأسلوب حياة، وأولت سعادة مواطني الدولة والمقيمين على أرضها اهتماماً كبيراً، لافتاً إلى أن السعادة تعتبر أحد الأهداف الرئيسية لعمل حكومة الإمارات، وأن القيادة تشجع على تبني الإيجابية تفكيراً وسلوكاً .



وأكد حرص القيادة الحكيمة في دولة الإمارات، على تحقيق السعادة والاستقرار والرفاهية للمواطنين والمقيمين في الدولة، وترسيخ الإيجابية كقيمة أساسية في مجتمع الإمارات .



وأشار المنصوري، إلى حرص الوزارة، على خلق جو عمل مفعم بالسعادة والإيجابية، من خلال إطلاق المبادرات ذات العلاقة، ما يدعم الإنجازات التي تصب بمجملها في تحقيق رؤية الإمارات 2021، بتصدرها مؤشرات التنافسية العالمية.