"الهوية والجنسية" تحتفي بيوم السعادة

الشارقة 24 – وام:



نظمت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، فعاليات احتفالية، بمناسبة اليوم العالمي للسعادة، في مقر إدارتها الرئيسي، ومراكز سعادة المتعاملين التابعة لها.



وأكّدت الهيئة في فعالياتها، حرصها على تجسيد شعار المناسبة لهذا العام، وهو "الإمارات السعيدة"، واقعاً على الأرض، بإدخال البهجة والسرور على قلوب موظفيها ومتعامليها .



ووجّه معالي علي محمد بن حمّاد الشامسي رئيس مجلس الإدارة كلمة، لكافة موظفي الهيئة، دعاهم فيها إلى الاقتداء بنهج القيادة الرشيدة، واستلهام توجيهاتها التي تركّز دائماً، على تسخير كافّة الجهود والمقدّرات، لإسعاد شعب الإمارات، وجعله أسعد شعوب العالم، وبحيث تصبح السعادة هي الأسلوب الذي يعيش به حياته اليومية بكافّة تفاصيلها، مؤكّداً أنّ السعادة لا تقاس فقط بما يحققه المرء من مكتسبات، بل تتجاوز ذلك نحو مفاهيم البذل والعطاء والإسهام الحقيقي الفاعل، في نهضة الوطن وخدمة الناس.