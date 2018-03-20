النائب العام: الإمارات تضع السعادة في المرتبة الأولى من أولوياتها

الشارقة 24 – وام:



أقامت النيابة العامة الاتحادية، احتفالاً بمناسبة يوم السعادة العالمي، الذي يوافق 20 مارس من كل عام، وذلك بمكتب النائب العام في قصر الخبيرة بأبوظبي، حضره العديد من أعضاء النيابة العامة وموظفيها.



وقال النائب العام للدولة المستشار د. حمد سيف الشامسي، خلال الحفل: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تضع سعادة مواطنيها والمقيمين على أرضها في المرتبة الأولى من أولوياتها، لذا كانت الاستراتيجية العامة للدولة تهدف إلى أن تكون السعادة، أمراً فعلياً يلمسه الناس في كل جوانب حياتهم، وأن تتمثل في تيسير جوانب الحياة، وكل ما يحقق سبل الرفاهية والحياة الكريمة.