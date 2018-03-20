أكد أهمية تحقيق الرفاهية

النائب العام: الإمارات تضع السعادة في المرتبة الأولى من أولوياتها

  • الثلاثاء 20, مارس 2018 في 11:44 م
  • جانب من احتفالات النيابة العامة الاتحادية بيوم السعادة
    جانب من احتفالات النيابة العامة الاتحادية بيوم السعادة
احتفلت النيابة العامة الاتحادية، بيوم السعادة العالمي، وأكدت أن دولة الإمارات تضع سعادة مواطنيها والمقيمين على أرضها في المرتبة الأولى من أولوياتها.

الشارقة 24 – وام:

أقامت النيابة العامة الاتحادية، احتفالاً بمناسبة يوم السعادة العالمي، الذي يوافق 20 مارس من كل عام، وذلك بمكتب النائب العام في قصر الخبيرة بأبوظبي، حضره العديد من أعضاء النيابة العامة وموظفيها.

وقال النائب العام للدولة المستشار د. حمد سيف الشامسي، خلال الحفل: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تضع سعادة مواطنيها والمقيمين على أرضها في المرتبة الأولى من أولوياتها، لذا كانت الاستراتيجية العامة للدولة تهدف إلى أن تكون السعادة، أمراً فعلياً يلمسه الناس في كل جوانب حياتهم، وأن تتمثل في تيسير جوانب الحياة، وكل ما يحقق سبل الرفاهية والحياة الكريمة.