وزارة العدل ودور القضاء تحتفل بيوم السعادة العالمي

الشارقة 24 – وام:



احتفلت وزارة العدل ومرافقها القضائية، يوم الثلاثاء، باليوم العالمي للسعادة، حيث شاركت إدارات الوزارة في أبوظبي ودبي ودور القضاء الاتحادية، في فعاليات متعددة، حملت مفهوم السعادة والإيجابية.



ووجه معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل، التهنئة لجموع المنتسبين للوزارة، وقال: إن قيادتنا الرشيدة حريصة دائماً على تعزيز وترسيخ مفهوم السعادة، وهم سائرون على نهج وقيم ومبادئ مؤسس دولتنا المعطاء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتصبح السعادة ممارسة عملية يومية وثقافة مجتمعية أصيلة، وهو ما جعل دولة الإمارات من أسعد شعوب الأرض، حيث تحتل المركز 11 عالمياً، والأولى على المستوى الإقليمي والعربي، طوال السنوات الماضية في مؤشر السعادة العالمي.



وأضاف معاليه أن السعادة والرفاهية والرخاء، على رأس سلم أولويات العمل الحكومي، ووزارة العدل حريصة من جانبها على أن تتصدر سعادة المتعاملين والموظفين أولويات استراتيجيتها ورؤيتها وترسيخ ثقافة السعادة في العمل، تحقيقاً لسعادة أفراد المجتمع وبناء مستقبل أفضل، وتظل الإمارات موطن السعادة والرخاء.