الإمارات تجدد دعمها لقيام دولة فلسطينية

الشارقة 24 – وام:



ألقى سعادة السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، كلمة الدولة، أمام الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، في إطار النقاش العام بشأن حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة.



ونوّه سعادة السفير في مستهل كلمته، إلى انضمام دولة الإمارات إلى بيانات مجموعة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمجموعة العربية، ومجموعة منظمة التعاون الإسلامي، وعبّر عن بالغ القلق لطلب عدد من الدول، سحب البند السابع من جدول أعمال المجلس، بشأن مناقشة حالة حقوق الإنسان في الأرضي الفلسطينية المحتلة، بذريعة أن هذا البند جعل من الكيان الصهيوني القوة القائمة بالاحتلال، ضحية وبأنه أدى إلى تقويض عالمية المجلس.



وأكد سعادة السفير الزعابي، أنه من منظور حقوق الإنسان والواقع الميداني، أن الضحية هو الشعب الفلسطيني، وليس الاحتلال، كما لا يمكن تبرير الادعاء بتقويض عالمية المجلس، حينما تقوم القوة القائمة بالاحتلال بمقاطعة المجلس، ورفض جميع القرارات والتقارير التي تصدرها آلية المجلس، مشدداً في هذا الصدد، على أنه بالنظر إلى ما يتعرّض له شعب كامل من انتهاكات منذ أكثر من خمسة عقود نتيجة الاحتلال الإسرائيلي، فإن تخصيص بند كامل لحقوق الشعب الفلسطيني، ما هو إلاّ إجراء مشروع وعادل، يدخل ضمن مسؤولية المجلس واختصاصاته.



وفي ختام كلمته أمام المجلس، جدد سعادة السفير عبيد سالم الزعابي دعم دولة الإمارات الكامل للقضية الفلسطينية، مؤكداً أن طلب سحب البند السابع يشكل أكبر تهديد لمصداقية مجلس حقوق الإنسان، وأنه لمن المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية التمسك بهذا البند، ومتابعة تنفيذه وفقاً لقرار الجمعية العامة 251/60، إلى غاية انتهاء الاحتلال الإسرائيلي، وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.