نهيان بن مبارك: المستقبل أمر أصيل في مسيرة الإمارات

الشارقة 24 – وام:



حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، افتتاح أعمال المؤتمر السنوي الثالث والعشرين لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، تحت عنوان "الدراسات المستقبلية"، الذي ستستمر فعالياته حتى يوم الأربعاء، في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بمقر المركز في أبوظبي.



حضر الافتتاح، معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، وسعادة الدكتور جمال سند السويدي مدير عام المركز، ونخبة من الخبراء والمتخصصين في الشؤون الإقليمية والدولية والقضايا المتعلقة بالدراسات المستقبلية، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة، وعدد من الضباط والعسكريين، ولفيف من الباحثين والأكاديميين والكتاب والصحافيين ورجال الإعلام.



وأكد معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، أن الدور الذي يقوم به المركز، هو دور أساسي ومهم في مناقشة القضايا المحورية، التي تتصل بمسيرة الوطن والعالم، وفي وضع المقترحات والخطط التي تجعل من الإمارات الغالية في المقدمة والطليعة دائماً، في جميع الإنجازات والتطورات في المجتمع والمنطقة والعالم.



ولفت معاليه، إلى أن موضوع المؤتمر الدراسات المستقبلية، يتوافق تماماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لنا جميعاً، بأن نعمل بثقة وبكل جدية من أجل بناء المستقبل، ندرك تطوراته، ونعي أبعاده، ونسهم في تشكيل عناصره ومعالمه.



وأكد معاليه، في الكلمة الرئيسية التي ألقاها، بمناسبة افتتاح المؤتمر، أن الاهتمام بالمستقبل واستشراف آفاقه، هو أمر ثابت وأصيل في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان ذلك واضحاً في فكر وتخطيط وعمل مؤسس الدولة العظيم، المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".



وقال معاليه: "إننا ونحن نحتفل بعام زايد الخير، فإنما نعتز ونفتخر بأنه كان دائماً يعمل للحاضر ويستعد للمستقبل بما كان معروفاً عنه من حكمة وشجاعة وعدل وتسامح فريد، إلى جانب حكمته في معرفة آفاق التطور في المستقبل، وفي تحديد مكانة الدولة في كل التطورات المتوقعة، كما كان شجاعاً في اتخاذ القرارات الحاسمة، التي تحدد طبيعة التغيير والتطور في المجتمع حاضراً ومستقبلاً على السواء".



وأضاف معاليه، أن قادة الإمارات يسيرون على النهج نفسه الذي أرساه القائد المؤسس، في تلاحم فريد وقوي مع الشعب، في دولة تنظر إلى المستقبل بالأمل والثقة، كما هو واضح في وجود وزارة متخصصة للمستقبل في الإمارات، ونحن نعتز بما تشهده الإمارات الآن من حيوية ونهضة وروح وثابة، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".



وقدم معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، العديد من الملاحظات المهمة التي تتعلق بدور التسامح، في تشكيل المستقبل.



وبدأت فعاليات الجلسة الأولى للمؤتمر، تحت عنوان "مستقبل الاقتصاد" ترأسها الأستاذ الدكتور وليد مبارك أستاذ علم السياسة بالجامعة الأميركية في لبنان، وتحدث في الجلسة الدكتور إبراهيم الحجري باحث وأستاذ مشارك في الهندسة الميكانيكية في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي قدم ورقة بعنوان "مستقبل الطاقة وحاجة العالم إليها".



وبدأت فعاليات الجلسة الثانية للمؤتمر، تحت عنوان "الدراسات المستقبلية والتغيرات الطبية"، ترأستها الدكتورة حواء المنصوري نائب المدير الطبي مركز إمبيريـال كولدج لندن للسكري بالإمارات، وتحدث خلال هذه الجلسة الدكتور سعيد جرادات مدير مركز الأميرة هيا للتقانات الحيوية بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية بالأردن.