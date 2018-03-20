خليفة بن طحنون يشهد فعاليات الأولمبياد الخاص

الشارقة 24 – وام:



زار الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، يوم الثلاثاء، مقر فعاليات دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص، التي تختتم يوم الجمعة المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".



وشهد الشيخ خليفة بن طحنون، مباراة في كرة السلة بين منتخبي دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، ثم قام بجولة شملت عدداً من الفعاليات والمنافسات والمسابقات الرياضية، التي خاضتها الفرق المنافسة.



كما اطلع على مجموعة من الأنشطة والفعاليات الرياضية، التي تقام ضمن دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص أبوظبي، التي تضم العروض الخاصة بالصحة، والعناية بالنظر، واللياقة العامة، والتي يقدمها نخبة من المختصين، بطابع عصري ومرح، للرياضيين المشاركين في الدورة، ولضيوف وزوار موقع الحدث.



والتقى الشيخ خليفة بن طحنون، بعدد من أسر وذوي الشهداء المتطوعين المشاركين، لدعم جهود المنظمين للدورة، معرباً عن إعجابه وتقديره لجهودهم وحسهم الوطني والتزامهم تجاه الوطن.