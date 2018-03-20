خالد بن زايد: استضافة الأولمبياد الخاص تؤكد مكانة الإمارات الدولية

الشارقة 24 – وام:



أعلن سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، أن استضافة أبوظبي لدورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص، التي تواصل منافساتها في الوقت الحالي، تؤكد المكانة المرموقة التي تتمتع بها الدولة على الساحة الدولية، في مجال المسؤولية المجتمعية، ودعم المشاريع الإنسانية، وفي استضافة الفعاليات الرياضية وثقة العالم.



وقال سموه: إن أبوظبي بما تمتلكه من بنية تحتية عظيمة، أصبحت أول مدينة في الشرق الأوسط، تستضيف دورة الألعاب الإقليمية والعالمية للأولمبياد الخاص، في غضون سنة واحدة فقط، لتستقطب أكثر من 7 آلاف رياضي، من ذوي الإعاقة الذهنية، لأكثر من 170 دولة حول العالم.



وأكد سموه، أن هذه الاستضافة تحظى بالدعم والرعاية، على أعلى المستويات القيادية في الدولة، متمثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.



جاء ذلك، خلال ترؤس سموه، الاجتماع الذي عقده المجلس يوم الثلاثاء، بمقر مركز غياثي لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة التابع للمؤسسة بمنطقة الظفرة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، سعادة كل من راشد عتيق كليب الهاملي، ومبارك سعيد الشامسي، وعبد الله عبد العالي الحميدان عضو مجلس الإدارة الأمين العام، والدكتور خالد عيضة الجابري، وطلال مصطفى الهاشمي.



وهنأ سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، أبطال منتخبنا الوطني منتسبي المؤسسة المشاركين في مختلف الألعاب، الذين تمكنوا من الوصول لمنصات التتويج والحصول على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، مؤكداً تقديم مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، كافة أشكال الدعم والمشاركة في كافة الجهود، التي تبذل لتأكيد الوجه الحضاري المشرق للدولة، في استضافة الألعاب العالمية العام المقبل.



وتفقد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة، مركز غياثي للاطلاع على سير العمل، والتعرف على خدمات الرعاية والتأهيل التي تقدم بالمركز.