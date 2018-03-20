الشيخة فاطمة: الإمارات رائدة في استخدام الإنترنت

الشارقة 24 – وام:



أعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، عن سعادتها بحصول الاتحاد على جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2018، اعترافاً بمبادراته الرائدة عالمياً، في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وقالت سموها في تصريح لها بهذه المناسبة، التي نال فيها الاتحاد النسائي العام الجائزة في جنيف، يوم الثلاثاء، إن الإمارات تعد من الدول الرائدة في استخدام الإنترنت، وتعمل باستمرار على توعية الأبناء، خاصة الشباب والفتيات، باتباع الطرق السليمة عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.



وتسلم سعادة عبيد سالم الزعابي مندوب الإمارات الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف الجائزة، من هولين جاو الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، ضمن حفل تكريمي بهذه المناسبة.



وفي إطار منتدى القمة في جنيف، والذي يصادف هذا العام الذكرى الخامسة عشرة لانطلاق فعالياته، تم الإعلان عن ثمانية عشر فائزاً، من بين 90 متسابقاً في التصفيات النهائية، وتم اختيار الحملة الوطنية للطفل الرقمي، الفائز بقطاع بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد العالمي، كأفضل مبادرة استثنائية في جوائز القمة، لعام 2018.