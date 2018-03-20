"الوطني للإعلام" يعلن عن تشكيل "مجلس الشباب"

الشارقة 24 – وام:

أعلن المجلس الوطني للإعلام، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل مجلس الشباب الإعلامي الذي يتكون من 12 شاباً وشابة من الإعلاميين الشباب وطلبة الجامعات ومعاهد الإعلام في الدولة من المواطنين والمقيمين.. وذلك بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وسعادة منصور إبراهيم المنصوري مدير عام المجلس.. حيث تم اختيار الأعضاء بعد مقابلات وتصفيات تميزت بالمنافسة القوية بين المترشحين.

وبهذه المناسبة.. قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "إن مبادرة تشكيل مجلس الشباب الإعلامي تأتي تماشياً مع ثقة القيادة الرشيدة بجيل الشباب وتوجيهاتها بالاهتمام بهم وتمكينهم لتعزيز مساهمتهم في عملية التطوير والتحديث التي يشهدها إعلامنا الوطني لمواكبة الحاضر والاستعداد للمستقبل".

وأضاف معاليه، أن توظيف خبرات الشباب وأفكارهم الإبداعية يعد من العوامل المهمة.. فيما يعمل المجلس الوطني للإعلام على إعداد وتصميم وتوجيه المبادرات الهادفة لتطوير القطاع.. حيث نسعى إلى إتاحة الفرصة للشباب لصياغة رسالة إعلامية شبابية تواكب تطلعات هذه الفئة التي تشكل النسبة الكبرى في المجتمع الإماراتي.

ونوه معاليه إلى أن مجلس الشباب الإعلامي بداية لمرحلة جديدة سيكون للشباب فيها دور مهم في تحقيق استراتيجية المجلس الوطني للإعلام الرامية إلى تطوير القطاع الإعلامي لاسيما وأن ثقة المجلس بالشباب وبخبراتهم وقدراتهم على المشاركة الفاعلة هي ثقة عالية وكبيرة.

من جهتها قالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي: إن تشكيل مجلس الشباب الإعلامي كأحد مبادرات المجلس الوطني للإعلام الرامية لدعم الشباب سيساهم في إشراك الشباب لرسم مستقبل الإعلام في دولة الإمارات بشكل خاص والمنطقة بشكل عام من خلال استثمار طاقاتهم الشبابية ومواهبهم الفذة لنقل رسالة دولة الإمارات للعالم أجمع بأنها دولة التسامح والتعايش ودولة الحضارة والتطور وبناء الإنسان.

وأكدت المزروعي أن مجلس الشباب الإعلامي يعد استكمالاً لمجموعة المجالس الشبابية الوزارية والمؤسسية على مستوى الدولة والتي أثبتت نجاحها الكبير كنموذج عمل شبابي هو الأفضل على مستوى العالم.. فقد أثبت أعضاء المجالس الشبابية أنهم قادرون على العمل جنباً إلى جنب مع قيادات الدولة في المؤسسات الحكومية والخاصة والتصرف كقادة حقيقيين متحملين المسؤولية الملقاة على عاتقهم ومتسلحين بالعلم والمعرفة وبقيم دولة الإمارات الأصيلة.

وشكرت المزروعي معالي الدكتور سلطان الجابر على جهوده الكبيرة في خدمة الشباب بمختلف المؤسسات التي يرأسها.. حيث يحرص معاليه على توجيه الشباب بشكل دائم ودعمهم من خلال حضور الحلقات الشبابية والفعاليات التي تخدم العمل الشبابي في الدولة.. مؤكدة أن جهود معاليه ترجمة حقيقية لرؤية قيادة دولة الإمارات في جعل الفرد الإماراتي محور التنمية الأساسية في الدولة.