الشيخة فاطمة تتبرع بمليون دولار لـ "برامج صندوق المرأة اللاجئة"

الشارقة 24 – وام:

قدمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر، دعماً إضافياً لصندوق المرأة اللاجئة بقيمة مليون دولار.. وذلك في إطار اهتمام سموها بالعمل الخيري والإنساني وتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم وخاصة اللاجئين من النساء والأطفال.

ويأتي هذا الدعم للصندوق - الذي تأسس بمبادرة كريمة من سموها في العام 2000 - بمناسبة يوم الأم، وبهدف تقديم المزيد من الخدمات للنساء اللاجئات في يوم يتعاطف فيه الجميع مع كل إمرأة وأم عانت وضحت من أجل أن تحمي أبنائها أن يعيشوا بكرامة.