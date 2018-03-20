محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان إطلاق شراكة "الدار" و"إعمار"

الشارقة 24 – وام:

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة – الثلاثاء، بمجلس الشندغة التراثي في دبي، وبحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الإعلان عن شراكة استراتيجية بين شركتي الدار العقارية "الدار" وإعمار العقارية "إعمار"، لإطلاق وجهات عالمية جديدة تعزز المشهد العمراني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أهمية التعاون بين اثنتين من الشركات الإماراتية الرائدة بما تحملانه من رصيد إنجازات مميز، وقال سموه "نبارك هذه الشراكة التي ننظر لها كإضافة تدعم مسيرتنا التنموية وتعزز مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للسياحة العربية والعالمية، طموحاتنا للمستقبل كبيرة وكلنا ثقة في قدرات مؤسساتنا الوطنية على الاضطلاع بالأدوار المنتظرة منها على الوجه الأكمل لبلوغ تلك الطموحات بكل ما تحمله من خير للأجيال القادمة.. نريد لمؤسساتنا دائما أن تكون في مقدمة ركب التطوير وأن تتعاون في إيجاد الأفكار التي يمكننا بها تأكيد ريادة الإمارات كنموذج للتنمية القائمة على إسعاد الناس وتوفير أفضل سبل الحياة الكريمة لهم".

من جانبه، بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هذه الشراكة الاستراتيجية المهمة، في تاريخ الشركتين، متمنياً لهما التوفيق واستمرار النجاح ومواصلة السعي نحو التطوير والتحديث وتحقيق التميز.

وقال سموه "إن إطلاق هذه الشراكة يصب في توحيد الجهود وتكامل الطاقات، ويخلق فرصاً متعددة لاستشراف آفاق النمو والتوسع الاستثماري ورسم الخطط والبرامج الخلاقة لتعزيز ريادة شركاتنا وتنافسية مؤسساتنا على المستوى العالمي".