نهيان بن مبارك: الإمارات نموذج في التسامح والانفتاح

الشارقة 24 – وام:

التقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وفداً إيطالياً ممثلاً في الدكتور لوكا ماركانتي مالك أغلى مجموعة لوحات عالمية منها لوحة لليوناردو دافنشي والرسام العالمي إيمانويل فانتيني ورجل الأعمال باولو غريكو.

وأهدى الوفد الشيخ نهيان بن مبارك لوحة من رسم الفنان العالمي ايمانويل فانتيني وكتاباً مصوراً لجميع اللوحات التي يملكها الدكتور لوكاماركنتي.

كما التقى معاليه رجل الأعمال الدكتور تاج الدين سيف.

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك، أن الإمارات دولة تسامح ودولة مجتمع عالمي ونموذج يحتذى به في الانفتاح على الآخر وتقبله لشتى المجالات ومنها الفنون.