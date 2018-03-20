نهيان بن مبارك يوجه تحية تقدير إلى "أم الإمارات"

الشارقة 24 – وام:

وجه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، تحية محبة وتقدير وفخر واحترام إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.. مؤكداً أن سموها هي الأم المثالية والقدوة والمثال.

كما وجه معاليه في مقال بمناسبة عيد الأم تحية اعتزاز وإكبار وامتنان إلى أمهات شهداء الوطن.. واصفاً إياهن بأنهن نماذج العزة والوطنية وقوة العزيمة.

حيث قال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في المقال: "يسعدني ويشرفني ونحن نحتفل اليوم بعيد الأم أن نعبر أولاً نحن أبناء وبنات الإمارات عن صادق المحبة وعميق التقدير وعظيم الافتخار وبالغ الاحترام إلى الوالدة الفاضلة أم الإمارات أمنا العزيزة علينا جميعاً سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية".

وأضاف وزير التسامح، أن سمو أم الإمارات هي النموذج الرفيع بالفعل للأم المثالية صاحبة العطاء الكبير والإنجاز المستمر واللا محدود وهي القدوة الصالحة للأم العربية والمسلمة كما أنها المثال والنموذج للأم الحنون التي تجسد بالفكر والعمل القيم الإنسانية والمجتمعية النبيلة كافة.

وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، "إننا ونحن نحتفل اليوم بعيد الأم.. فإننا نعبر عن الفخر والاعتزاز بأن الوالدة الفاضلة أم الإمارات هي رائدة عالمية مرموقة للتغيير الإيجابي في ربوع المجتمع والعالم".

وأضاف معاليه، "نحن نشير باعتزاز كبير إلى جميع أنشطتها ومبادراتها الوطنية والعالمية ونفتخر بما تحرص عليه من نشر الخير والمحبة في كل مكان".