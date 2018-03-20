مؤتمر الموارد البشرية الدولي ينطلق 16 أبريل في دبي

الشارقة 24 – وام:

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن مؤتمر الموارد البشرية الدولي الثامن يحظى برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي للعام الثامن على التوالي والذي سيعقد يومي 16 و17 أبريل المقبل في فندق جميرا أبراج الإمارات بدبي تحت عنوان "مستقبل الموارد البشرية يبدأ اليوم" حيث يعد الحدث الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة.

وأكد سعادة الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن المؤتمر سيعقد برئاسة معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وسيحضره نحو 500 خبير ومختص ومهتم بالموارد البشرية من الدولة والمنطقة والعالم يمثلون كافة قطاعات العمل.

وأوضح سعادة الدكتور عبد الرحمن العور خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة، اليوم الثلاثاء، في مقرها بدبي للإعلان عن تفاصيل وجدول أعمال مؤتمر الموارد البشرية الدولي الثامن أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستشرف المستقبل عبر تبنيها أفضل الأنظمة والتشريعات والخبرات والممارسات العالمية في شتى المجالات وأن تعزيز مكانتها المرموقة إقليمياً وعالمياً يتوقف على مواكبتها للمتغيرات العالمية المتسارعة في مختلف القطاعات ومدى اهتمامها برأس المال البشري والعمل على تنميته وتطويره.

وأشار سعادته إلى أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن بأهمية العنصر البشري وتوليه اهتماماً كبيراً وتراهن عليه في تحقيق المنجزات العظيمة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.