شما المزروعي تزور "منتخب الإرادة" ضمن "الأولمبياد الخاص"

الشارقة 24 – وام:

زارت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي منتخب الإمارات "منتخب الإرادة" المشارك في دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص "أبوظبي 2018".

وحضرت معاليها جانباً من مباراة كرة السلة للسيدات بين المنتخبين الإماراتي والمصري، وكذلك منافسات منتخب العجلات المدولبة وباركت للاعبة عائشة النعيمي لاعبة المنتخب الوطني فوزها بالميدالية الذهبية، مثمنة جهود لاعبي الدولة في التنافس القوي لحصد الميداليات والجوائز، ضمن بطولة الألعاب الإقليمية التاسعة، حيث حصد منتخب الإمارات في اليوم الأول والثاني 102 ميدالية.