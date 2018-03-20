ولي عهد عجمان يستقبل وفداً اقتصادياً من مقاطعة هونان الصينية

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في مكتبه بديوان الحاكم، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، وفداً صينياً رفيع المستوى ضم مستثمرين ورجال أعمال واقتصاديين من مقاطعة هونان، برئاسة يو شو نائب المدير العام للدائرة الاقتصادية للمقاطعة.

ورحب سموه في مستهل اللقاء بالمسؤول الصيني والوفد المرافق له، معرباً عن أمله في الاستفادة من الخبرات الصينية، بمجال التجارة والاستثمار والصناعة والاقتصاد.

وتناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجانبين، في المجالات الاستثمارية والتجارية والصناعية وتطويرها، حيث تم التطرق إلى العديد من الأفكار والمقترحات والمشاريع المستقبلية ودراسة إقامة مشاريع مشتركة بين رجال الأعمال الإماراتيين والصينيين بعجمان، في ظل المناخ الاستثماري المتميز الذي توفره الإمارة من خلال الخدمات والبنية التحتية المتكاملة، واللازمة لقيام مثل هذه المشاريع وجميع القطاعات سواء الخدمية أو التجارية أو الاقتصادية.