نهيان بن زايد يترأس اجتماع مجلس أمناء "زايد للأعمال الخيرية"

الشارقة 24 – وام:

عقد مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، الثلاثاء، اجتماعه الأول للعام الحالي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد في مقر المؤسسة بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

حضر الاجتماع السادة الأعضاء سعادة كل من عبد الرحمن حمد محمد القمزي ومصبح خميس ناصر المزروعي ومحمد خلفان عبد الله الظاهري وحمد سالم بن كردوس العامري مدير عام المؤسسة.

وأكد سمو رئيس المجلس أهمية عمل المؤسسة خاصة هذا العام عام زايد الخير، ووجه الإدارة إلى مضاعفة جهودها في تقديم مساعداتها الإنسانية والخيرية لتوفير الحياة الكريمة لسائر الشرائح الاجتماعية من أجل تحقيق أهداف المؤسسة التي أرسى معالمها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله من أجل تعزيز مسيرة النهضة الحضارية والتنموية التي تواكبها الدولة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي يولي العمل الإنساني والخيري كل الاهتمام والرعاية من أجل توفير السعادة التي تنشدها الدولة لمواطنيها والمقيمين على أرضها.

وناقش المجتمعون جوانب وإجراءات الأعمال الإدارية والمالية ومتابعة محاضر الاجتماعات السابقة وما جاء فيها من مشاريع وبرامج متعددة تم تنفيذها وكذلك الموافقة على تعيين المدقق الخارجي ومشروع الموازنة التقديرية لعام 2018 – 2019 م وبعض التعديلات في النظام الأساسي.

واستعرض المجلس تعديلات بعض بنود النظام الإداري وإقرار ما يتناسب مع المرحلة الجديدة.

وقال سمو رئيس المجلس إن المؤسسة تستهل عامها الجديد بالعديد من المبادرات الإنسانية احتفالاً أولاً بعام زايد وفي عام يوبيلها الفضي بمناسبة مرور 25 عاماً على انشائها، مشيراً سموه إلى أن مجلس الأمناء أقر العديد من البرامج والمشاريع الإنسانية في داخل الدولة وخارجها من أجل مواصلة نهج الوالد رحمه الله وتنفيذ التوجيهات السديدة لصاحب السمو رئيس الدولة وولي عهده الأمين.