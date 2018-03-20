حملة زايد الإنسانية تعالج 5 آلاف مريض في الزنجبار

الشارقة 24 – وام:

اختتمت حملة زايد الإنسانية مهامها التشخيصية والعلاجية والجراحية والوقائية في الزنجبار بعلاج 5 آلاف من المرضى الفقراء تحت شعار "العطاء سعادة".

شارك في الفعالية من نخبة من كبار الأطباء المتطوعين من الإمارات والسعودية والزنجبار وبمبادرة مشتركة من زايد العطاء وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري والمستشفى السعودي الألماني ومركز الإمارات للتطوع بالتنسيق مع وزارة الصحة التنزانية في نموذج مميز للشراكة الإنسانية.

ونظمت البعثة الطبية التطوعية في إطار توثيق العمل المشترك بين المؤسسات الصحية والتطوعية والإنسانية الإماراتية والزنجبارية، انسجاماً مع توجيهات القيادة الحكيمة بان يكون عام 2018 عام زايد واستجابة لدعوة رسمية من الحكومة التنزانية وضمن برنامج تطوعي سنوي للوصول إلى الآلف من المرضى في مختلف القرى التنزانية ما يعكس عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين ويعزز العمل التطوعي المشترك بين الكوادر الطبية من البلدين الشقيقين.

وتنسجم المبادرة مع النهج الذي أرسى قواعده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وتأتي استكمالاً لمسيرة الخير والعطاء لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتأتي هذه البعثة الطبية التطوعية استكمالاً للمهام الإنسانية لمبادرة زايد العطاء في العديد من الدول، انطلاقاً من الإمارات والأردن وكينيا ولبنان وإريتريا وإندونيسيا وهايتي والهند وباكستان والبوسنة وسوريا واليمن والصومال والمغرب ومصر والسودان، ومؤخراً الزنجبار واستطاعت بسواعد متطوعيها من كبار الأطباء والجراحين الوصول إلى 10 ملايين طفل ومسن وإجراء ما يزيد على 10 آلاف عملية قلب باستخدام عياداتها المتنقلة ومستشفياتها المتحركة والمجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجيا الحديثة.