"الهلال الأحمر" يدشن دورة الإسعافات الأولية بحضرموت

الشارقة 24 – وام:

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الإثنين، الدورة التدريبية الخاصة بالإسعافات الأولية التي ينفذها منتدى سماء التنموي مستهدفاً 40 متدربة من النساء بمنطقة الحدبة الريفية في حضرموت.

وتبنت الهيئة برنامجاً متكاملاً في إطار الحملة الصحية الشاملة لتقديم خدمات صحية متنوعة وأنشطة تثقيفية تغطي أبرز الجوانب الضرورية في مجال التوعية الصحية والبيئية إلى جانب تنفيذ برنامج الأشغال اليدوية لربات المنازل والسيدات بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت.

ويستمر البرنامج التدريبي 3 أشهر تتلقى خلالها المنتسبات دورات تدريبية مكثفة في الإسعافات الأولية إلى جانب دورات نقش الحناء والخياطة والتطريز.

وأكد أحمد النيادي نائب رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي أن الهيئة تسعى إلى الوصول ببرامجها إلى شرائح المجتمع في العديد من المجالات التي تمس واقع احتياجاتهم، موضحاً أن ما تضطلع به الهيئة من جهود في المجالات الصحية والإرشادية يأتي في إطار الحرص على دعم جهود السلطات الرسمية ومساندة دورها الحيوي تجاه توفير سبل الرعاية الصحية والاستقرار المعيشي للشرائح كافة.

وكشف النيادي عن وجود مشاريع ومبادرات كبيرة سيتم تنفيذها في مجالات التعليم والصحة والمياه والبنى التحتية وسيتم الإعلان عنها خلال الايام القادمة، مؤكداً قيمة تلك الجهود في تحقيق الأهداف الطموحة لتقديم خدمات شاملة تستفيد منها كافة الأسر والشرائح من أهالي محافظة حضرموت، تحقيقاً لشعار الهيئة الدائم "العناية بالحياة".

من جانبها ثمنت فاطمة باعثمان رئيسة منتدى سما التنموي جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في دعم مثل هذا البرامج التي تستهدف المناطق الريفية بحكم بعدها عن المدينة.