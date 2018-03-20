الرميثي: السعادة قيمة إنسانية تعمل القيادة الرشيدة على ترسيخها

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي أن الاحتفال باليوم العالمي للسعادة يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير أقصى سبل الرفاهية والعيش الكريم للمجتمع الإماراتي بكافة فئاته والبيئة التي تعزز التنمية المستدامة والعمل المتواصل لتعزيز مفهوم السعادة وقيم التسامح في مجتمعنا، والذي تمثل في إطلاق وزارة السعادة واعتماد منظومة سفراء السعادة في مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية لأداء مهام ومسؤوليات متميزة، ضمن مبادرات ابتكارية تنشر السعادة والفرح والشعور بالإيجابية في أنحاء الإمارات.

واستذكر معاليه بهذه المناسبة أقوال حكيمة لقيادتنا الرشيدة والتي تؤكد أن الإمارات منذ نشأتها هدفها سعادة مواطنيها وأنها تعمل باستمرار من أجل حياة أفضل وأسعد لأبناء الوطن، وأن السعادة قيمة إنسانية تعمل قيادة دولة الإمارات على تعميمها وترسيخها نمطاً وأسلوب حياة لكل أفراد مجتمع الإمارات.

وبهذه المناسبة، أصدر معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي قراراً بتكريم 2102 من منتسبي شرطة أبوظبي الذين تتراوح مدة خدمتهم من 10 إلى 30 سنة، تحفيزاً لهم وتقديراً لجهودهم في خدمة العمل الشرطي والأمني ونشر الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع.