الشيخة فاطمة: الأم الإماراتية أثبتت أنها أهل لتطلعات القيادة الرشيدة

الشارقة 24 – وام:

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أن الأم الإماراتية أثبتت أنها أهل لتطلعات القيادة الرشيدة وعلى قدر ثقتها بها، وامتداد للأم التي ضرب بها المثل في ديننا الحنيف وتراثنا العريق والتي رعت أبناءها وبثت في نفوسهم وقلوبهم حب الوطن والدفاع عن حياضه والوفاء لقيادته وباتوا اليوم عماد مسيرة العطاء والخبر بدولتنا.

وقالت سموها في كلمة لها بمناسبة "يوم الأم" الذي يصادف الواحد والعشرين من مارس من كل عام إن الأم الاماراتية قدمت أروع وأجل الأمثلة بعدما أضحت أما وأختا وزوجة للشهيد والتي ضحت بأعز ما تملك الأمهات في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته لتنعم بها أجيالنا جيلاً بعد جيلاً في ظل القيادة الرشيدة لدولة الإمارات التي لم تأل جهداً في سبيل أن تأخذ المرأة مكانها جنباً إلى جنب بجوار أخيها الرجل لتتواصل نهضة الوطن وازدهاره.

وأضافت سموها أن دولة الإمارات صانت للأم حقوقها ورعتها وقدمت لها كل مساعدة ممكنة لتنهض بدورها في تربية أبنائها وإعدادهم لمستقبلهم ومستقبل وطنهم منوهة في هذا الصدد بجهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي كان أول من وقف إلى جانب الأم الإماراتية مساندا وداعما لها داعيا إياها إلى تربية أبنائها على الأخلاق الحميدة والحفاظ على إرث الآباء والأجداد.

وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الاعلى حكام الإمارات لم يألوا جهداً في سبيل دعم الأم الإماراتية لتصل إلى جميع مواقع العمل وتأهيلها.

وحيت سموها حرص الأم الإماراتية على تنشئة أبنائها على القيم النبيلة والمبادئ الفاضلة ما أثمر جيلاً متعلماً قادراً على المساهمة بفعالية في مسيرة الإمارات المباركة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" الذي أولى المرأة كل عناية سيراً على نهج القائد المؤسس باني صرح الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله".