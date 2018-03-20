عبد الله بن زايد وخالد آل خليفة يفتتحان "سفارة البحرين" بأبوظبي

الشارقة 24 – وام:





افتتح سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، مبنى سفارة مملكة البحرين الجديد في أبوظبي.

حضر حفل الافتتاح، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وسعادة عبدالله المسعود رئيس المجلس الاستشاري الوطني وسعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية وسعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والخليجية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية ورجال الأعمال.

وأزاح سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح مقر سفارة المملكة الجديد في منطقة السفارات بأبوظبي.