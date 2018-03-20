تكريم الشيخة فاطمة بوسام "روح الإنسانية"

الشارقة 24 – وام:

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" أن الشباب هم رجال اليوم وقادة المستقبل وأن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات أولت قطاع الشباب أهمية كبرى وقدمت لهم الرعاية الكاملة كما أدهشت العالم كنموذج متفرد في احتواء الشباب وتشجيعهم والأخذ بأيديهم نحو العالمية وأفردت لهم مجلساً أعلى خاصاً بالشباب تقف على رأسه وزيرة شابة هي أصغر وزيرة في العالم كما أن لدينا وزيرة دولة شابة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة ووزير شاب مسؤول عن وزارة الذكاء الاصطناعي ولم يكن ذلك ليحدث لولا إيمان القيادة بأهمية الشباب وقيمتهم كقادة لا يصنعون الأحلام بل يحققونها من أجل رفعة أوطانهم وعزتها.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمنح سموها وسام شرف ولقب "روح الإنسانية ونبع الخير والعطاء بالوطن العربي" حيث تم افتتاح أعمال "الملتقى الأول للقيادات العربية الشابة" الذي يعقد في القاهرة تحت رعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون والتنظيم المشترك بين إدارة منظمات المجتمع المدني ومجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة تحت شعار "أجيال تحفظ تاريخ الأمة" والذي يعقد خلال الفترة من 19 وحتى 21 من مارس الجاري في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في إطار الاحتفال بجائزة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة للشباب العربي المتميز.

ودعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في الكلمة التي ألقتها بالإنابة عن سموها سعادة مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية العالم إلى حماية الشباب في مناطق النزاعات والحروب من مخاطر العنف والتعدي على حقهم في الحياة حيث تشهد بعض المناطق العربية حروباً ونزاعات وكوارث أفرزت واقعاً مأساوياً كان الأطفال والشباب فيه والنساء كذلك من أكثر المتأثرين به والمتضررين منه.