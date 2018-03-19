نهيان بن مبارك يستقبل ضيوف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

الشارقة 24 – وام:

التقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، بقصر معاليه اليوم الإثنين، ضيوف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

ورحب معاليه، بضيوف الجائزة، معرباً عن تقديره للرعاية السامية والكريمة التي تلقاها الجائزة من القيادة الرشيدة للدولة وللاهتمام العالمي رفيع المستوى بالمؤتمر الدولي لنخيل التمر الذي تحتضنه الدولة لأكثر من 20 عاماً متتالية.

وناقش مع ضيوف الجائزة الأمور المتعلقة بالجائزة، والجهود المبذولة في تنمية القطاع الزراعي بشكل عام وخصوصاً زراعة نخيل التمر في الدولة.

حضر الاستقبال معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي، ومعالي الدكتورة خوزيه غرازيالو دا سيلفا المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، وسعادة عبد الوهاب زايد المستشار الزراعي لوزارة شؤون الرئاسة الأمين العام لجائزة خليفة الدولية للتمور والابتكار الزراعي وعدد من المسؤولين وأعضاء مجلس أمناء الجائزة.