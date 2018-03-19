محمد بن زايد: الأعمال الإنسانية.. نهج أصيل في سياسة الإمارات

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الإثنين في قصر البحر، فرق هيئة الهلال الأحمر الإغاثية العاملة في اليمن، يرافقهم الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام ونواب الأمين العام.

وأكد سموه خلال الاستقبال، أن الأعمال الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تعد نھجاً أصيلاً وثابتاً في سياستها التي تحظى بسجل حافل من المبادرات الإنسانية والخيرية والإغاثية في مختلف مناطق العالم.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن الھلال الأحمر الإماراتي يجسد ھذا النهج في مبادراته وبرامجه وأعماله التي ينفذها لدعم الشعوب والدول المحتاجة للعون والمساعدة، وھو يتجلى في الدور الإغاثي والإنساني الذي يقوم به على أرض اليمن الشقيق.

وأشار سموه إلى أن دور دولة الإمارات الإنساني والخيري في اليمن، امتداد لتاريخ أخوي مشترك طويل، مشدداً سموه على أن دولة الإمارات لن تدخر جهداً في تعزيز دورھا ومسؤوليتها الإنسانية تجاه الشعب اليمني الشقيق.

وثمن سموه، جهود الهلال الأحمر الإماراتي في مد يد العون والمساعدة لدعم الأشقاء في مختلف المناطق والمدن اليمنية، رغم الظروف والتحديات الصعبة التي يواجهها في تلك المناطق، داعياً سموه إلى مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود في تقديم المساعدات الإنسانية وإقامة المشاريع والبرامج التنموية الهادفة إلى مساعدة الشعب اليمني والتخفيف من معاناته.

وخاطب سموه فرق هيئة الهلال الأحمر الإغاثية العاملة في اليمن بقوله "إن الإمارات قيادة وشعبا تفتخر وتعتز ببذلكم وعطائكم، وتتابع تحركاتكم الميدانية على الساحة اليمنية، رغم الظروف السائدة هناك بتقدير وإعجاب شديدين ".

وفي ختام اللقاء، أعرب سموه عن تمنياته بالتوفيق والسداد لفرق الهلال الأحمر في إنجاز مهامهم الإنسانية المستقبلية باليمن.