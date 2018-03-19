حمدان بن محمد يزور فعاليات "الألعاب الإقليمية للأولمبياد"

الشارقة 24 – وام:

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، صباح اليوم الإثنين، فعاليات دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص أبوظبي التي تقام منافساتها حتى 23 مارس الجاري، وذلك بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

واستهل سمو ولي عهد دبي جولته في فعاليات الدورة بمتابعة جانب من منافسات كرة السلة بين فريقي منتخب دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، ثم زار القاعات التي تضم مسابقات تنس الطاولة، وتنس الريشة وكرة الطائرة وشاهد عدداً من منافساتها.

وتوقف سموه، عند مجموعة من الأنشطة والفعاليات في قاعة الرياضيين الأصحاء، التي تضم العروض الخاصة بالصحة، والعناية بالنظر، واللياقة العامة، والتي يقدمها نخبة من المختصين بطابع عصري ومرح للرياضيين المشاركين في الدورة ولضيوف وزوار موقع الحدث.

ويشارك أكثر من ألف رياضي من 31 دولة في دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص التي تمثل أكبر حدث رياضي يقام قبل تنظيم دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019.

رافق سموه خلال الزيارة معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب عضو مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الإماراتي، ومعالي محمد بن عبد الله الجنيبي رئيس اللجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص، وبيتر ويلر الرئيس التنفيذي للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص وعدد من المسؤولين.