القبيسي: "القيادة" استبقت العالم وجعلت السعادة أسلوب حياة

الشارقة 24 – وام:

شددت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، على أن سعادة شعب الإمارات كانت وستظل أولوية قصوى لدى قيادتنا الرشيدة التي تعمل جاهدة للارتقاء بالوطن وتعزيز رفاهية المواطن.

وقالت معاليها، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للسعادة الذي يصادف العشرين من مارس من كل عام، إن دولة الإمارات ومن خلال قيادتها الرشيدة استبقت العالم بجعل السعادة عنواناً لمواطنيها والمقيمين والزائرين طوال العام، منوهة معاليها إلى أن استطلاعات الرأي السنوية التي تشير إلى تطلع الشباب العربي للعيش في دولة الإمارات والتي تحتل في هذه الاستطلاعات وبصفة دورية موقعاً يسبق دول كبرى باعتبارها البلد النموذج الذي يطمح الشباب للعيش فيه، ويتمنون أن تحذو بلدانهم حذوه في التنمية وضمان فرص العيش والعمل وجودة الحياة إنما يؤكد استشعار الجميع أن الإمارات هي بلد الخير والسعادة ووطن الأحلام الذي يسعى لخير البشر جميعاً.

وأضافت أن مفهوم السعادة يتجلى بأبهى صوره في رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في أن سعادة المواطن أولوية قصوى، وتوجيهات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات في أن كافة السياسات والبرامج والخدمات الحكومية لا بد أن تسهم في صناعة مجتمع إيجابي وسعيد وتهيئة البيئة المناسبة لسعادة الأفراد والأسر والموظفين وترسيخ الإيجابية كقيمة أساسية في مجتمع الإمارات.

وأشارت معالي الدكتورة أمل القبيسي، إلى أن دولة الإمارات التي حافظت على المرتبة الأولى عربيا للعام الرابع على التوالي في مؤشر السعادة ليست وطناً لسعادة لمواطنيها فقط، وإنما لجميع المقيمين على أرضها على اختلاف دياناتهم وجنسياتهم وأعراقهم.