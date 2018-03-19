عبد الله بن زايد يلتقي وفد المستثمرين الإماراتيين في القاهرة

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وفد المستثمرين الإماراتيين المشارك في ملتقى رجال الأعمال الاماراتي - المصري الذي عقد في القاهرة السبت.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء أهمية دور المستثمرين الإماراتيين في تنمية آفاق الشراكة الاقتصادية وتعزيز حجم الاستثمارات المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وذلك انطلاقاً من العلاقات المتنامية التي تربط بين البلدين وتشهد آفاقاً أرحب للتعاون المشترك في شتى المجالات.

وقال سموه إن دولة الإمارات أصبحت قبلة للمستثمرين ووجهة استثمارية عالمية وتعمل بشكل مستمر على تهيئة بيئة استثمارية فريدة مع أصحاب الأعمال إلى جانب تعزيز شراكتها الاقتصادية وتوطيد أطر التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في شتى المجالات.

من جانبه أعرب وفد المستثمرين الإماراتيين عن سعادته بلقاء سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مؤكداً أن العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية تشهد تطوراً مستمراً في شتى المجالات ومنها المجالان الاقتصادي والاستثماري.

حضر اللقاء معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة وسعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية وسعادة محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وسعادة عبد الله مطر المزروعي مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسعادة جمال سيف الجروان أمين عام مجلس المستثمرين الإماراتيين في الخارج.