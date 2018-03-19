سعود القاسمي يأمر بالإفراج عن 193 سجيناً

الشارقة 24 – وام:

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بالإفراج عن 193 نزيلاً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في رأس الخيمة ممن صدرت قبلهم أحكام نهائية بالإدانة من محاكم رأس الخيمة، وتكفل سموه بتسديد الالتزامات المالية كافة المترتبة عليهم جراء تلك الأحكام، وذلك بمناسبة الاحتفالات بزفاف سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء.

وقال المستشار حسن سعيد محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة إن هذا الأمر السامي من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي يعد ترجمة لقيم التسامح والعفو التي يحرص سموه على ترسيخها ومكرمة للنزلاء لإدخال البهجة والسرور على ذويهم وطي صفحة الماضي والعودة إلى حضن المجتمع كأفراد صالحين متمسكين بقيم الأخلاق النبيلة وملتزمين بأحكام القانون.

وتقدم المستشار محيمد بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي بهذه المناسبة السعيدة.