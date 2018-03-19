رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتعيين عبد الله كرم رئيساً في محكمة الاستئناف

الشارقة 24 – وام:

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" المرسوم الاتحادي رقم 58 لسنة 2018 بتعيين القاضي عبد الله كرم أحمد علي رئيس في محكمة الاستئناف على الفئة الأولى.

ونص المرسوم الاتحادي على تعيين القاضي ناصر راشد أحمد الرمسي المرزوقي قاضي ابتدائي على الفئة الثالثة والقاضي إبراهيم محمد عبد الله العلي قاضي ابتدائي على الفئة الثالثة.

وأدى القضاة اليمين القانونية أمام معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل بحضور المستشار جاسم سيف بوعصيبه مدير دائرة التفتيش القضائي.

ورحب معالي وزير العدل بالقضاة الجدد، مؤكداً أهمية دور أعضاء السلطة القضائية ومسئولياتهم في تحقيق العدالة في إطار الحرص الدائم على تطبيق نصوص الدستور والقوانين المرعية كأساس للأداء في العمل القضائيين.