"الاقتصاد" تنفذ 12 مبادرة احتفاءً باليوم الدولي للسعادة

الشارقة 24:

أعلنت وزارة الاقتصاد، الإثنين، عن أجندة الأنشطة والفعاليات التي تنفذها احتفاءً باليوم الدولي للسعادة الثلاثاء (20 مارس الجاري)، حيث تضمنت 12 مبادرة وفعالية تستهدف تعزيز بيئة السعادة والإيجابية لدى موظفي الوزارة وجمهور المتعاملين وعامة أفراد المجتمع.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات باتت اليوم نموذجاً عالمياً متقدماً في تحقيق معايير السعادة والرفاهية لشعبها والمقيمين على أرضها، وذلك بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة التي وضعت الإنسان في مقدمة أولوياتها، وجعلته مفتاح النهضة والتقدم، لذا وفرت له أسباب العيش الكريم، وآمنت بقدراته ومواهبه وطاقاته الإبداعية، وحرصت على تمكينه من التطور والعطاء والمساهمة الإيجابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكرست دوره كمحرك لصناعة المستقبل.

وأضاف معاليه أن مفهوم السعادة شهد على مدى السنوات القليلة الماضية تطورات مهمة في إطار السياسة الوطنية الرائدة التي تتبناها الدولة في هذا الصدد، والتي تعبر عن روح رؤية الإمارات 2021 وتنسجم مع مستهدفاتها، حيث حرصت الحكومة على الارتقاء بالسعادة لتصبح منظومة مؤسسية مستدامة تهدف إلى رفع مستوى جودة الحياة في الدولة وتوفير المناخ الإيجابي الذي يساعد على تحقيق سعادة الأفراد ورفاهية المجتمع وتشجيع المبادرات التي تبث روح السعادة والإيجابية ضمن المؤسسات الحكومية ولدى قطاع الأعمال، الأمر الذي بات توجهاً ثابتاً في الرؤى والاستراتيجيات وخطط العمل التي يتبناها القطاعان الحكومي والخاص.

وأضاف معاليه: "في ظل هذه البيئة المفعمة بممكِّنات السعادة، حرصت وزارة الاقتصاد على المشاركة الفاعلة في الجهود والمبادرات الوطنية التي تنفذها مختلف الجهات الحكومية والخاصة بالدولة احتفاءً باليوم الدولي للسعادة، والذي يأتي متزامناً مع النتيجة المتميزة التي حققتها دولة الإمارات على مؤشر السعادة العالمي 2018 الذي صدر مؤخراً، والذي رسخ صدارة الدولة عربياً للعام الرابع على التوالي، وتقدمت فيه الإمارات إلى المركز 20 عالمياً، الأمر الذي يعكس ريادة الدولة في هذا المسار التنموي، ويثبت عزمها على المضي في تنفيذ سياسات السعادة ومبادرات الرفاهية والإيجابية ليصبح شعب دولة الإمارات من أسعد شعوب العالم".

وتتضمن أنشطة وزارة الاقتصاد لليوم الدولي للسعادة 12 مبادرة وفعالية متنوعة تستهدف فئات مختلفة في المجتمع، منها مبادرة "خصومات السعادة" التي يستفيد منها كافة أفرد المجتمع، وتتمثل بتوفير خصومات في بعض المتاجر والهايبر ماركت والفنادق والشركات السياحية في مختلف إمارات الدولة في هذا اليوم.

ومن مبادرات السعادة التي تنفذها الوزارة لإدخال الفرحة على فئات معينة في المجتمع في هذا اليوم، مبادرة "نصلكم وبحب" التي تتمثل بزيارة قرية العائلة أول دار الأيتام في دبي وقضاء وقت جميل معهم، ومبادرة "لمسة سعادة" التي تهدف إلى إدخال البهجة والسرور على أطفال مرضى السرطان بمستشفى توام بالعين.

وفي الأنشطة الموجهة لفئة المتعاملين، تنفذ الوزارة عدداً من المبادرات الرامية إلى تعزيز روح السعادة لدى متعامليها، منها مبادرة "نسعدكم اليوم" التي تنفذها مراكز إسعاد المتعاملين، حيث يقوم مديرو المراكز بالتواصل مع الجمهور ومساعدتهم في إنجاز معاملاتهم، وكذلك مبادرة "يوم سعيد 100%" التي يتعهد من خلالها موظفو مراكز إسعاد المتعاملين بحل مشكلات المتعاملين في هذا اليوم والعمل على خروجهم من المراكز سعداء.

كما ينفذ الفريق التنفيذي للسعادة بالوزارة مبادرة "توكن السعادة" التي يتم من خلالها اختيار أرقام رابحة للمتعاملين في هذا اليوم وتسليمها هدايا. وفي مبادرة "إيصال السعادة"، تعمل الوزارة على طباعة الوجه المبتسم (Smiley) وعبارات عن السعادة خلف الإيصالات الذكية، بهدف إشاعة جو من السعادة ورسم الابتسامة على وجوه المتعاملين وتهنئتهم باليوم الدولي للسعادة.

إلى ذلك، تنفذ الوزارة مجموعة من المبادرات الداخلية التي تهدف إلى إشاعة روح السعادة والإيجابية في بيئة العمل ورفع مستوى رضا وسعادة الموظفين، منها مبادرة ورش السعادة والإيجابية، وسحوبات السعادة والإيجابية، وغيرها.