الشيخة فاطمة تؤكد أهمية مهنة التمريض

الشارقة 24 – وام:

أشادت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بجهود القيادة الرشيدة لتمكين ابنة الإمارات من العمل في التخصصات اللازمة لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار في مختلف مجالات العمل والإنتاج في الدولة ومنها القطاع الصحي الذي يشكل أولوية قصوى في استراتيجية الدولة 2021 ورؤية أبوظبي 2030.



جاء ذلك في كلمة "أم الإمارات" خلال الحفل الافتتاحي لفعاليات اليوم التخصصي المفتوح الذي نظمته "كلية فاطمة للعلوم الصحية" في مقرها في العين لاستقطاب طالبات المرحلة الثانوية.



وبدأ الاحتفال بكلمة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ألقتها نيابة عن سموها سعادة الدكتورة مها بركات مستشار أول اللجنة - مكتب اللجنة الفنية بالمجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي.



وأكدت سموها أن مهنة التمريض مهنة إنسانية بامتياز وتعد من الخدمات الإنسانية المتميزة التي تقدمها الممرضة ومن الضروري الاهتمام بها والإعلاء من شأنها، مضيفة أن التوجه الرئيسي للرعاية الصحية والمركزية في يومنا هذا يعتمد بشكل أساسي على فريق التمريض مما يؤكد أهمية الانتساب إلى هذه المهنة الرئيسية في المجتمع التي أجلها الإسلام وقدرها العالم أجمع.



وأشارت سموها إلى النجاحات التي حققتها "كلية فاطمة للعلوم الصحية" برفد المجتمع بالكثير من الكفاءات والكوادر الوطنية المتخصصة حملة البكالوريوس في خمسة تخصصات صحية وهي التمريض والصيدلة والإسعاف وطب الطوارئ والأشعة والتصوير الطبي والعلاج الطبيعي.



وأضافت أن ما يؤكد أهمية هذه المهنة - بجانب التخصصات الأخرى التي تقدمها كلية فاطمة للعلوم الصحية - دورها في استكمال حلقات النهضة الشاملة التي تنعم بها الدولة نتيجة لجهود القيادة الرشيدة في هذا القطاع الحيوي والهام.



ودعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ابنة الإمارات إلى الإقبال على دراسة المهن الصحية التي تخدم المجتمع وتفيد مسيرة التنمية واستغلال الفرص التي توفرها الدولة لأبنائها والاستفادة منها أكبر استفادة خاصة في مجالات التعليم والصحة.