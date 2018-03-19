"الهلال" يغيث أهالي قرى مديرية "الصلو" بالسلال الغذائية

الشارقة 24 – وام:

واصلت "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" تنفيذ حملاتها الإنسانية والإغاثية، بهدف تحسين الحياة المعيشية للأشقاء في اليمن ومساعدتهم على تجاوز الظروف المعيشية الصعبة التي خلفها حصار ميليشيات الحوثي الإيرانية الإرهابية.

فقد وزعت فرق الهلال الأحمر، الأحد، مئات السلال الغذائية، انطلاقاً من جامع الشيخ موسى بقرية الشرف بمديرية الصلو في تعز، وذلك في بدء المرحلة الثالثة من عملية التوزيع التي استهدفت قرى الدوملة والقرافة وحبك والكربة والإقيوس والمسلاب.

يأتي توزيع السلال الغذائية والسلع الأساسية على أهالي القرى التابعة لمديرية الصلو في إطار مساعي "الهلال" لتطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات المقدمة للأشقاء في وقت تعاني فيه الأسر صعوبات نتيجة الآثار التي خلفتها الممارسات الإرهابية لمليشيات الحوثي الإيرانية.



وأكد المهندس جمعة عبد الله المزروعي رئيس فريق الهلال الأحمر في عدن، أن الدعم الإماراتي لليمن يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بالوقوف إلى جانب الأشقاء اليمنيين ومساعدتهم على تجاوز الظرف الصعب الذي يعيشونه، مشيراً إلى أن هيئة" الهلال الأحمر" تكثف عملية تقديم كل أوجه الدعم لليمن وشعبه على المستويات الإنسانية والإغاثية والتنموية في سبيل توفير سبل العيش الكريم لهم ورفع المعاناة عنهم.



من جانبهم، أشاد أهالي القرى التابعة لمديرية الصلو والذين شملتهم عملية التوزيع بدور الهلال الأحمر الإماراتي في إغاثتهم في ظل ما يعانونه من أوضاع إنسانية صعبة وما يكابدونه من شظف العيش في سبيل توفير ما يسد رمق أسرهم.



وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومةً وشعباً على دعمها لهم، استمراراً لنهج الخير المتأصل في نفوس أبناء الإمارات الأوفياء ومساعدتهم أشقائهم.