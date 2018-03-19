هزاع بن زايد يهنئ خريجي "الكلية البحرية"

الشارقة 24 – وام:



شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة، بمناسبة تخريج الدورة الـ 18 من مرشحي الكلية البحرية، وذلك في مقر "كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية" بأبوظبي.



حضر الحفل معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي وسعادة مطر الظاهري وكيل وزارة الدفاع، كما شهد الاحتفال عدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي، وكبار ضباط القوات المسلحة، والشرطة وأولياء أمور الخريجين.



وبدأ الاحتفال بوصول سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، حيث كان في استقبال سموه في ميدان الاحتفالات معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية والعميد ركن بحري سالم محمد الكندي قائد الكلية.



وبارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان للخريجين الجدد، متمنياً لهم كل التوفيق والسداد في خدمة الوطن وإعلاء رايته وحماية حدوده.