نهيان بن مبارك يستقبل وزيرة السياحة التونسية

الشارقة 24 – وام:



استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، بقصر معاليه، الأحد، سلمى اللومي الرقيق وزيرة السياحة والصناعات التقليدية في الجمهورية التونسية والوفد المرافق لها.



ورحب معاليه خلال اللقاء بالوزيرة والوفد المرافق وتم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومجالات التعاون في المجال السياحي والعلمي بين البلدين الشقيقين.



وأشاد معاليه بالعلاقات الوطيدة التي تربط دولة الإمارات والجمهورية التونسية الشقيقة.



من جانبها، أشادت الوزيرة التونسية بعلاقات الإخوة والصداقة التي تربط البلدين، مؤكدة أهمية تطوير التعاون السياحي والثقافي بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.



وتندرج زيارة وزيرة السياحة والصناعات التقليدية التونسية في إطار إشرافها على أيام تونس السياحية بأبوظبي.