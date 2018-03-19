عبد الله بن زايد يترأس وفد الدولة في "المشاورات" بين الإمارات ومصر

الشارقة 24 – وام:



ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، جلسة المشاورات السياسية الثالثة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية التي عقدت اليوم في إطار زيارة سموه الرسمية لمصر.



جرى خلال الجلسة، استعراض علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات ومنها التجارية والقنصلية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية.



وتناول الجانبان، المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة العربية والمستويين الإقليمي والدولي، وبحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها الأوضاع في اليمن وليبيا وسوريا والعراق، إضافة إلى بحث سبل التصدي للتدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة ودعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة التطرف والإرهاب.



وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين منذ عقود، مشيداً بمستوى التنسيق والتشاور مع مصر للتصدي للتحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة وعلى رأسها الإرهاب.



من جانبه، رحب معالي سامح شكري وزير الخارجية المصري الذي ترأس الوفد المصري المشارك في جلسة المشاورات السياسية، بزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مؤكداً أهميتها في تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين.



وشدد معاليه، على تميز العلاقات الثنائية التي تربط بين دولة الإمارات ومصر وتحظى بدعم ورعاية قيادتي البلدين، مشيراً إلى أن الحرص على مواصلة العمل لتطويرها في شتى المجالات.



حضر الجلسة معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، وسعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، وسعادة عبد الله مطر المزروعي مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.



وكانت قد عقدت على هامش زيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان لمصر أعمال الدورة الأولى للجنة الاقتصادية الإماراتية المصرية، برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري، إضافة إلى ملتقى رجال الأعمال الإماراتيين والمصريين.



إلى ذلك عقد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع معالي سامح شكري وزير الخارجية المصري.



وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أهمية تطوير العلاقات بين البلدين والاستفادة من كل الفرص المتاحة، مشيراً إلى الحرص على تطويرها سواء على المستوى الثنائي، وعلى صعيد تطوير العمل في مختلف المجالات ومواجهة التحديات المشتركة.



ونوه سموه بالعلاقات المتينة والقوية والمتضامنة مع مصر والمملكة العربية السعودية، وقال إن هذه العلاقات ستوفر حياة أكثر تنوعا وفرصا وإمكانيات لشعوبنا وشعوب المنطقة.



وأضاف سموه: "مصر اليوم تعافت من محنة وأزمة لم تكن صعبة عليها وحسب وإنما على كل من يحب مصر ومن بينهم دولة الإمارات"..



وقال سموه: " إننا نرى اليوم في مصر بلداً شامخاً وأصيلاً يدعم الاستقرار في محيطه العربي، كما أن التحديات التي تواجهها دولة الإمارات ومصر ليست في النطاق العربي فقط بل تأتي من إيران والكيان الصهيوني وتركيا أيضاً، وسنواصل العمل بكل قوة وعزم من أجل مواجهة هذه التحديات وسنعمل أيضا على الاستفادة من الثقة المتبادلة بين شعوبنا وقيادتنا "..



وأكد سموه، أنه لا يمكن أن ينجح حل في سوريا من جانب أي طرف يحاول استخدام الحل العسكري، ولابد أن يترك الأمر للسوريين وتختفي كل المليشيات التي دخلت إلى سوريا مدعومة من قبل أطراف ودول آخرى، وهذا ما تسبب في التدخلات الإيرانية والتركية في سوريا.



وفيما يتعلق بالوضع في غزة، قال سموه إن دولة الإمارات تدين بأشد العبارات محاولة الاعتداء على رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، وأضاف إن هذا الأمر لن يمنعنا من مواصلة جهودنا ومحاولة دعم اخواننا في غزة.



وأشار سموه إلى أن الأمر يحتاج مزيداً من الجهد الدولي لإعطاء الفرصة للسلام، وأن نبذل جهداً أكبر لإعادة المصالحة الفلسطينية إلى مسارها الصحيح.



وقال سموه: "إننا نشيد في هذا الصدد بدور الأشقاء في مصر".



مؤكدا أن دولة الإمارات تدفع بكل إمكانياتها لإنجاح الجهود المصرية وتشجيع الأطراف الفلسطينية على الوصول إلى المصالحة، الأمر الذي سيؤدي إلى أن يكون الصوت الفلسطيني أقوى في مواجهة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والوصول إلى قناعة دولية بالاستفادة من مبادرة السلام العربية وتحقيقها على أرض الواقع.



وأكد سموه، أهمية استعادة كل ثقل عربي ممكن حتى لا نرى فراغاً بعد الآن في ليبيا وسوريا واليمن وأضاف:" نحن اليوم أكثر تفاؤلا بشأن تطورات الوضع في العراق ونتأمل أن يستعيد الصومال عافيته".



وأشار سموه إلى أن جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية لديهما مهمة تاريخية ومسؤولية، مشدداً على أن دولة الإمارات ستظل داعمة للقاهرة والرياض.



وقال سموه: "إننا اليوم أمام تحديات وفرص ويهمنا استغلال الفرص ومواجهة التحديات، ومن بينها انتشار التطرف والإرهاب والكراهية وإفساد العقول، وأضاف: "للأسف تعد قطر إحدى منصات انتشار هذا الأمر".



وأكد أنه إذا أردت قطر تغيير نهجها سنكون جميعاً مرحبين بعودتها للصف العربي، أما إذا كانت تريد أن تستمر على النهج نفسه فلا اعتقد أن هناك حاجة لتغيير سياستنا الحالية وهذا ما تعاهدنا وتوافقنا عليه.



وقال سموه: "إننا اليوم أمام تحديات تشكل هاجساً لنا، وعلينا أن نعمل على حماية شعوبنا من خطاب الكراهية والعنف والتحريض، وأن نواصل العمل على نشر الإسلام السمح القائم على الوسطية والاعتدال".