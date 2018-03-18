الشيخة فاطمة تهنئ خريجات جامعتي الإمارات وزايد و"التقنية"

الشارقة 24 – وام:



هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، خريجات هذا العام باحتفالهن في عام زايد عام المآثر الخالدة بكل معانيها السامية ودلالاتها حاضراً ومستقبلاً.



وقالت سموها في كلمة لها مساء الأحد في حفل تخريج دفعة من طالبات جامعة الإمارات وجامعة زايد وكليات التقنية العليا إن احتفالنا هذا العام يكتسب صفة مميزة ومعاني جميلة نستمدها من مبادئ سامية لشخصية فذة بنت وعملت وأعطت دون كلل من أجل بناء وطن شامخ بعزة أبناءه نساء ورجالاً وها أنتم اليوم تحملون راية العلم وتتنافسون في إعلاء شأن وطنكم وبناء مجده.



وأضافت سموها في الكلمة التي ألقتها بالنيابة عن سموها معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة "هنيئاً لخريجات هذا العام باحتفالهن في عام زايد عام المآثر الخالدة بكل معانيها السامية ودلالاتها حاضراً ومستقبلاً... الشيخ زايد "طيب الله ثراه" الذي أرسى دعائم نهضة تعليمية منذ تأسيسه دولتنا الغالية، التعليم الذي كان أول أولوياته إيماناً وإدراكاً بأن خيار الأمم إذا أرادت التقدم وبناء صروح حضارتها هو صناعة أجيال متعلمة مثقفة مفعمة بالعزيمة على مواكبة المسيرة العلمية العالمية والمساهمة في تعزيز ركائزها بالإبداع والابتكار".